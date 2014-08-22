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مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين يعقد اجتماعه الثالث

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مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين يعقد اجتماعه الثالث مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين يعقد اجتماعه الثالث

    عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم امس، اجتماعه الثالث في دورته الأولى، برئاسة معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وبحضور معالي نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا وأصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بمدينة الرياض.

وأوضح أمين عام المجلس المستشار سامي بن عبدالعزيز المعجل أن المجلس استعرض في جدول أعماله جملة من الموضوعات، وبعد دراستها ومناقشتها أصدر عدداً من القرارات تضمنت الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة، والتوجيه باستكمال الإجراءات النظامية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (53) وتاريخ 12/3/1427ه، وإحالة اللائحة المالية الخاصة بإدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى اللجنة الشرعية المتفرعة من مجلس الإدارة للدراسة وإبداء المرئيات، والموافقة على ترقية كل من خالد بن عبدالعزيز الفارس على وظيفة مدير عام الموارد البشرية بالمرتبة (50)، وعبدالعزيز بن حمد الحسين على وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتركات بالمرتبة (50).

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