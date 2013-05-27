قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل "حاتم فهمي".. واستمرار حبسه

كتب : هيثم البرعي الإثنين 27-05-2013 14:41

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة قبول استئناف نيابة الشؤون المالية والتجارية على قرار إخلاء سبيل المطرب حاتم فهمي بكفالة مليون جنيه في قضية النصب الشبكي عبر "الإنترنت"، وتقرر استمرار حبسه على ذمة القضية المتهم فيها بمساعدة آخرين من النصب على مئات المواطنين والاستيلاء على 260 مليون جنيه منهم.

وكانت نيابة الشؤون المالية والتجارية استأنفت على قرار المستشار محمد البغدادي، قاضي المعارضات في محكمة جنح الشؤون المالية والتجارية، إخلاء سبيل المطرب حاتم فهمي و3 متهمين آخرين بكفالة مليون جنيه لكل منهم، وجدد حبس المتهم الخامس أيمن شكر الله 15 يوما في قضية النصب الشبكي عبر "الإنترنت"، وتبين أن المتهمين المخلى سبيلهم هم محمد علي مناعؤ وأكرم جمال وسامي رشاد، بالإضافة إلى المطرب أحمد فهمي الذي أنكر الاتهامات التي نسبت إليه.