وزير الحج الدكتوريلتقي «تنسيقي شركات ومؤسسات حجاج الداخل» ويؤكد على تخفيض التكاليف والرقي بالخدمة

أكد وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار على ضرورة بذل كافة المجهودات وتسهيل الإجراءات التي تساعد على تخفيض التكاليف لأداء مناسك الحج لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين وتقديم أرقى الخدمات التي تمكنهم من اداء نسكهم في جو تكسوه السكينة والوقار مشيراً إلى أن الوزارة قامت بدورها في تخصيص أماكن هذه المؤسسات في مواقع الحج المختلفة بالمشاعر المقدسة في أوقات مبكرة قبل انطلاق الموسم والتنسيق المتكامل مع كافة الجهات الحكومية المرتبطة بتقديم خدماتها مثل شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وشدد معاليه خلال لقائه المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بجدة أمس الاول في إطار الاستعدادات لحج هذا العام 1435ه بحضور وكيل وزارة الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف ومستشار وزير الحج المتحدث الرسمي بالوزارة الدكتور حاتم بن حسن قاضي ومدير عام شؤون حجاج الداخل فائز بن سعيد البركاتي على أهمية التزام شركات ومؤسسات حجاج الداخل باستقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين بما يمكنهم من أداء نسكهم في جو روحاني يملؤه الإيمان والطمأنينة. ونوه بالتنسيق المتكامل مع مختلف الوزارات والقطاعات ذات العلاقة لتذليل كافة الصعاب التي تواجه أصحاب هذه الشركات والمؤسسات والعمل على تكثيف تقديم ورش العمل والدورات ومنها ما يتعلق بمكافحة موضوع الأوبئة وتذليل أمور العمالة لهم.

فيما أجاب خلال اللقاء على كافة الاستفسارات والنقاشات التي دارت مع المجلس التنسيقي وأصحاب الشركات والمؤسسات حول الحج المخفض والأسعار والنقل والإعاشة والمساحة المعطاة وبعض الأعمال الخدمية مطمئناً معاليه الجميع بأن الوزارة لا تألو جهداً في تقديم العون والمساعدة وتحقيق وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم مع حرص الوزارة على تحقيق كافة التطلعات الكريمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

من جهته شكر المجلس التنسيقي وأصحاب الشركات والمؤسسات وزير الحج على الشفافية والجهد الذي يبذله في سبيل تسهيل كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن والتسهيل على الشركات والمؤسسات بالتواصل والتنسيق على مدار الساعة للنهوض بشأن خدمة ضيوف الرحمن.

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