أخبار عاجلة

خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

رواتب موظفي الحكومة وإجازة نهاية الأسبوع تضاعف نشاط سوق تمور بريدة

Google+ Print
رواتب موظفي الحكومة وإجازة نهاية الأسبوع تضاعف نشاط سوق تمور بريدة رواتب موظفي الحكومة وإجازة نهاية الأسبوع تضاعف نشاط سوق تمور بريدة

    أسهم نزول رواتب موظفي الدولة أمس في زيادة وتيرة ورفع الحركة الشرائية لمدينة تمور بريدة، وشهد السوق نشاطا بارزاً في حركة التعامل التجاري وخاصة في شراء الكميات الاستهلاكية الشخصية.

كما شهدت ساحات السوق وكل بواباته فجر أمس كثافة في السيارات التي تحمل كميات التمور، كما سجلت المدينة أمس حضور كبيرا في اعداد المتسوقين والذين قدموا من أماكن مختلفةمن القصيم وخارجه.

وأكد متعاملون بالسوق في لقاءات مع الإعلاميين أمس ان السوق الموسمي للتمور يعيش المراحل الأولية لذروة نشاطه متوقعين في هذا الصدد ان تشهد الأيام القادمة وصول الآف الاطنان من التمور المتنوعة، والتي تنتجها نخيل القصيم وتلبي رغبات واحتياج بعض المتسوقين في أسعارها لكون السكري هو الأغلى في أنواع التمور، وتوقع المتعاملون بالسوق استمرار وتضاعف القوة الشرائية الشخصية خلال إجازة نهاية الأسبوع متوقعين ان يشهد يومي الجمعة والسبت كثافة في حركة المتسوقين وارتفاع في الكميات المباعة.

ويفضل الكثير من الموظفين استغلال إجازاتهم الأسبوعية في تلبية مطالب واحتياج منازلهم وأسرهم المختلفة، والبعض منهم يجدول زيارة سوق التمور ببريدة في جدوله لنهاية الأسبوع، وخاصة ممن يرتبطون بأعمال حكومية أو في القطاع الخاص.

وكانت أمانة منطقة القصيم قد أكملت استعدادها في تهيئة مدينة تمور بريدة بما تحتاجه في الجوانب التنظيمية والإدارية، وتنظيم المواقف العامة ومواقف سيارات النقل وعربات التسوق ، كما أسهم بوجود صراف متنقل لبنك الرياض، يسهل للمشترين توفير المبالغ المالية كما كان لمكتب البريد السعودي في المدينة جهود في تسهل نقل الكميات المشتراه

للمتسوقين والباعة، وقدروا في الوقت نفسه لأمانة القصيم جهودها وللجهات المشاركة حضورها لخدمة رواد السوق العالمي، الذي يعد أكبر من سوق نوعه مخصص لبيع وشراء التمور ويشهد صفقات يومية يصل بعضها الى مئات الآلاف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد