رواتب موظفي الحكومة وإجازة نهاية الأسبوع تضاعف نشاط سوق تمور بريدة

أسهم نزول رواتب موظفي الدولة أمس في زيادة وتيرة ورفع الحركة الشرائية لمدينة تمور بريدة، وشهد السوق نشاطا بارزاً في حركة التعامل التجاري وخاصة في شراء الكميات الاستهلاكية الشخصية.

كما شهدت ساحات السوق وكل بواباته فجر أمس كثافة في السيارات التي تحمل كميات التمور، كما سجلت المدينة أمس حضور كبيرا في اعداد المتسوقين والذين قدموا من أماكن مختلفةمن القصيم وخارجه.

وأكد متعاملون بالسوق في لقاءات مع الإعلاميين أمس ان السوق الموسمي للتمور يعيش المراحل الأولية لذروة نشاطه متوقعين في هذا الصدد ان تشهد الأيام القادمة وصول الآف الاطنان من التمور المتنوعة، والتي تنتجها نخيل القصيم وتلبي رغبات واحتياج بعض المتسوقين في أسعارها لكون السكري هو الأغلى في أنواع التمور، وتوقع المتعاملون بالسوق استمرار وتضاعف القوة الشرائية الشخصية خلال إجازة نهاية الأسبوع متوقعين ان يشهد يومي الجمعة والسبت كثافة في حركة المتسوقين وارتفاع في الكميات المباعة.

ويفضل الكثير من الموظفين استغلال إجازاتهم الأسبوعية في تلبية مطالب واحتياج منازلهم وأسرهم المختلفة، والبعض منهم يجدول زيارة سوق التمور ببريدة في جدوله لنهاية الأسبوع، وخاصة ممن يرتبطون بأعمال حكومية أو في القطاع الخاص.

وكانت أمانة منطقة القصيم قد أكملت استعدادها في تهيئة مدينة تمور بريدة بما تحتاجه في الجوانب التنظيمية والإدارية، وتنظيم المواقف العامة ومواقف سيارات النقل وعربات التسوق ، كما أسهم بوجود صراف متنقل لبنك الرياض، يسهل للمشترين توفير المبالغ المالية كما كان لمكتب البريد السعودي في المدينة جهود في تسهل نقل الكميات المشتراه

للمتسوقين والباعة، وقدروا في الوقت نفسه لأمانة القصيم جهودها وللجهات المشاركة حضورها لخدمة رواد السوق العالمي، الذي يعد أكبر من سوق نوعه مخصص لبيع وشراء التمور ويشهد صفقات يومية يصل بعضها الى مئات الآلاف.