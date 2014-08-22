ولي ولي العهد يعزي أسرة القصيبي

بعث صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لسعد بن خليفة بن عبدالرحمن القصيبي وإخوانه في وفاة أخيهم بدر -رحمه الله-.

وقال سمو ولي ولي العهد في برقيته "علمنا بنبأ وفاة أخيكم بدر -رحمه الله- وكدرنا ذلك، وإننا إذ نعرب لكم ولأبناء الفقيد ولأسرتكم الكريمة عن أحر تعازينا وصادق مواساتنا، لنسأل المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته، ويلهمكم الصبر والسلوان."إنا لله وإنا إليه راجعون".