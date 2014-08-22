بالفيديو: مهند يقبل "تحدي الثلج" ويرشّح نورا وأمير له

قبل الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند " تحدي الثلج" ice buket challenge من صديقه ويسلي شنايدر بهدف جمع التبرعات لمرضى ضمور الأعصاب والعظام في تركيا، وألقى على رأسه كمية صغيرة من الماء ومكعبات الثلج المثلجة في فيلم فيديو لثوان قصيرة. ورغم قلة الكمية لم يتحمل برودتها على رأسه. ورشح كيفانش للتحدي صديقه الممثل التركي شاتاي أولوسوي الشهير بأمير في "فريحه" وصديقتيه السيناريست إيجه يورنيش والممثلة فرح زينب عبدالله الشهيرة بنورا ، شريكته ببطولة مسلسله "ليث ونورا". وسبقه إلى نفس التحدي عدد كبير من نجوم تركيا من بينهم الممثلة هوليا أفشار والممثل الكوميدي عطا ديميرير.