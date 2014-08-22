تيم حسن يعزف على الـ "تشيلو" رمضان المقبل

تعاقد النّجم السوري تيم حسن مع المنتج صادق الصبّاح على بطولة مسلسل "تشيلّو"، مـن إنتاج شركة صبّاح للإعلام وشركة إيجل فيلم، وذلك للعرض خلال شهر رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف الكاتب السّوري نجيب نصير، وإخراج المخرج السّوري سـامر البرقاوي، كما يشارك في بطولة العمل من لبنان النّجمين يوسف الخال ونادين نسيب نجيم.

هناك توقّعات صحفيّة بأن يكون مسلسل "تشيلو" نسخة طبق الأصل عن مسلسل "لو" سيّما أنّه يتناول أيضاً قصص الحب والخيانة، كذلك الشركة نفسها التي أنتجت "لو" ستتولّى الإنتاج، والمخرج هو ذاته، والعمل من بطولة نفس الممثلين، فيما يعتبر تيم حسن الجديد الي سيحمله العمل.



ولقد اجتمع فـريق العمل عدة مرات خلال الأسبوع الماضي لمراجعة الخطوط الرئيسية للمسلسل، الذي يعكف المؤلّف على كتابة حلقاته الثلاثون. مسلسل " تشيلّو " يبدأ تصويره أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر ليكون جاهزاً للعرض في شهر رمضان المقبل 2015.

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