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منتج "العراف" ينفي إصابة عادل إمام بأزمة صحية أثناء تصوير المسلسل

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منتج "العراف" ينفي إصابة عادل إمام بأزمة صحية أثناء تصوير المسلسل منتج "العراف" ينفي إصابة عادل إمام بأزمة صحية أثناء تصوير المسلسل

كتب : هند سعدالدين الإثنين 27-05-2013 15:19

أكد محمد زعزع، المنتج الفني لمسلسل العراف، أن المخرج رامي إمام انتهى من تصوير أكثر من نصف مشاهد المسلسل، بالتزامن مع أعمال المونتاج والمكساج للحاق بموسم رمضان، مشيرا إلى أن تتر المسلسل سيتضمن موسيقى تصويرية لـ"خالد حماد".

ونفى زعزع إصابة الفنان عادل إمام بأزمة صحية أثناء التصوير، بحسب ما نشرته بعض المواقع .

مسلسل "العراف" بطولة عادل إمام، حسين فهمى، محمد إمام، طلعت زكريا، زكى فطين عبدالوهاب، رشا مهدى، وأحمد فلوكس، وتأليف يوسف معاطى، وإخراج رامى إمام.

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