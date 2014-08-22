نجوى كرم تخوض "تحدي الثلج"، ولكن ما رأي نانسي ودينا؟

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم فيديو لها على موقع "انستغرام"، وهي تقوم بـ"تحدّي الثلج"، إذ يعمد أحد الأشخاص إلى سكب الثلج على رأسها.

وقالت كرم خلال الفيديو بأنّها تتحدّى كل من: راغب علامة، وإليسا وأحلام لخوض هذه التجربة.

وفي السّياق نفسه، رفضت نانسي عجرم خوض هذا التّحدي، موضحة أنها لن تستطيع تحمّل سقوط قطع من الثلج على رأسها، وقالت أنها ستتبرع لمرضى التّصلب الجانبي الضموري، وبهذا ستكون أفادت الآخرين وأرضت نفسها، حسب تعبيرها.

ومن جهتها دينا حايك انتقدت هذا التحدّي، معتبرة أنه هدر للمياه من خلال سكبه دون فائدة في حين أن هناك دول تعاني من أزمة نقص في المياه، وعبّرت عن ذلك من خلال نشر صورة تجمع بين أشخاص يسكبون المياه على رؤوسهم ضمن "تحدي الثلج"، وأخرى تُظهر طفل أفريقي يشرب الماء في غطاء زجاجة من شدة النقص بالمياه.

يشار إلى أن هذه الحملة جاءت من أجل التّبرع للمصابين بمرض التّصلب الجانبي الضموري، أحد الأمراض العصبية الذي يصيب النّخاع الشوكي ويؤدي إلى صعوبة في النّطق وتشنجات العضلات، وقد يؤدي أيضاً إلى الشلل.

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