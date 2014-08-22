مغربية من أصل لبناني تتوج ملكة جمال المغتربات للعام 2014

فازت الشابة اللبنانية المغربية الأصل لينا كحيل بلقب ملكة جمال المغتربات للعام 2014، وتم تتويجها في حفل ضخم نظمته بلدية ضهور الشوير ضمن مهرجانها السنوي.

حضر الحفل العديد من الشخصيات الإجتماعية والفنية والسياسية والإعلامية منها وزير التربية إلياس أبو صعب ووزير السياحة السابق فادي عبود.

أما لجنة التحكيم فتألفت من ملكة الجمال السابقة كريستينا صوايا، الإعلامية شيرلي المر، مصمم الأزياء حنا توماجان، الإعلامية سوسن السيد، رئيس لجنة ملكة المغتربين وديع عبد الأحد ومؤسس شركة سوبريم جروب جورج كميد.

شارك في المسابقة 13 مشتركة من مختلف بلدان العالم، وتم إنتخاب جمال المغتربين اللبنانيين في السويد جيسيكا فضول وصيفة أولى، و ملكة جمال المغتربين اللبنانيين في كندا رنيم طالع وصيفة ثانية.

قدّم الحفل الإعلامي ألبير وزميلته الإعلامية مجدلا خطّار، كما أحياه النجم ملحم زين الذي خضع منذ فترة لعملية تصغير معدة، وقدّم مجموعة من أغنياته، إلى جانب النجمة مايا دياب التي سحرت الحضور بإطلالتها المعتادة.

المشتركات اللواتي شاركن في المنافسة هن: ناديا حيدر من الارجنتين، جوليا عساف من بلجيكا، ثمينة بو شبكة من البرازيل، رانيا طليح من كندا، يمير سعادة من تشيلي، سارة طربيه من فرنسا، امينة الحسن من المانيا، لينا كحيل من المغرب، غنوة سعيد من east coast usa، جوسلين مارون من west coast usa، جسيكا فضول من السويد، نور نعوم من انكلترا، وفلورنسا كاستيلو ريس من الاورغواي.