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ابن عبّاس النوري مخرجاً للمرة الأولى

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ابن عبّاس النوري مخرجاً للمرة الأولى ابن عبّاس النوري مخرجاً للمرة الأولى

الجمعة 22-08-2014 02:30

"فرخ البط عوّام" .. وربّما "ابن الفن فنّان" أيضاً .. هكذا يسير الفنّان الشاب ميّار النّوري على خطى والده الفنّان السوري الشّهير عبّاس النوري، ميّار الذي كانت له مشاركات خجولة في الدراما، يستعد اليوم لإخراج أوّل أفلامه.
وسيحمل الفيلم اسم "طابة أمل"، وهو حاليّاً قيد التّحضير والتصوير، وسيكون فيلم روائي قصير، وستنتجه المؤسّسة العامة للسينما في سوريا.

الفيلم عن سيناريو لـ ميّار أيضاً، فيما يلعب أدوار البطولة كل من: عبّاس النوري، وجهاد سعد، وشكران مرتجى، ونزار أبو حجر، وريمي سرميني، ومهران نعمو، وتوليب حمودة..

يشار إلى أنّ ميّار النّوري درس الغرافيك في لندن، ثمّ طار إلى فلوريدا لدراسة السّينما في جامعة "فول سايل"، وكانت له مشاركات ضمن عدّة أعمال سوريّة مثل "طالع الفضّة"، "الغربال"، "تعب المشوار" ..

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