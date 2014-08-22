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ناجح إبراهيم: أزمة الإسلام ليست في الدين ولكن في أهله

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علّق ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي، على مقتل الصحفي الأمريكي على يد ما يسمي بأنصار داعش أن أزمة الإسلام ليست في الدين ولكن في أهله والمنتسبين إليه.

ولفت «إبراهيم»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج «القاهرة ٣٦٠» عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن « قتل أنصار داعش للصحفي الأمريكي ليست من الإسلام وفريضة الجهاد»، موضحًا أن «هذه الجماعات تظن أن القتال فخر وهذا ليس صحيح».

وأكد المفكر الإسلامي أن «المواطن الأمريكي الذي قتل على يد داعش ليس مسؤولا عن سياسة دولته ولا يجوز قتل الأمريكان انتقاما من سياسة دولته».

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