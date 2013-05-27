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الانتهاء من تصوير نصف أحداث "مشوار فرعون"

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الانتهاء من تصوير نصف أحداث "مشوار فرعون" الانتهاء من تصوير نصف أحداث "مشوار فرعون"

كتب : نورهان طلعت الإثنين 27-05-2013 15:29

انتهى أبطال وفريق عمل مسلسل "مشوار فرعون" من تصوير ما يقرب من 50% من أحداث المسلسل.

ويواصل فريق العمل حالياً التصوير بأحد البلاتوهات على الطريق الصحراوي، وصرح أحمد سمير، منتج المسلسل، لـ"الوطن"، أن فريق العمل يسابق الزمن من أجل الانتهاء من التصوير في أقرب وقت، ومن ناحية أخرى ما زال الشاعر سيد حجاب يواصل كتابة كلمات تتر المسلسل ولم يتم الاستقرار على المطرب الذي سيقوم بغنائه.

"مشوار فرعون" بطولة خالد صالح وجومانا مراد وأحمد صفوت وطارق عبدالعزيز، ومن تأليف عمرو الشامي وإخراج محمد علي.

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