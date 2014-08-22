مصرع 3 من كبار قادة حركة حماس في قصف جوي للعدوان الإسرائيلي على غزة

قتلت إسرائيل ثلاثة من كبار قادة حركة حماس الميدانيين في غارة جوية على قطاع غزة يوم الخميس، وقالت إنها ستواصل استهداف قيادة الجناح المسلح للحركة بعد انهيار وقف لإطلاق النار.

وقالت حماس التي تسيطر على قطاع غزة، إن القادة هم محمد أبو شما،لة ورائد العطار، ومحمد برهوم ، وهم الأبرز بين الخسائر البشرية التي أعلنت عنها منذ بدأت اسرائيل هجومها على القطاع قبل ستة اسابيع.

وأضافت الحركة الاسلامية، أن الثلاثة الذين قتلوا في قصف منزل في رفح بجنوب القطاع قادوا عمليات ضد إسرائيل خلال الأعوام العشرين الماضية.

وأكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) أنه استهدف إثنين من الرجال الثلاثة.

ومنذ أن انهارت ، يوم الثلاثاء، هدنة استمرت عشرة أيام كثف الجيش الإسرائيلي جهوده لضرب قيادة كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحماس.

وقال وزير الدفاع الاسرائيلي موشي يعلون “سنواصل البحث عن زعماء حماس واستهدافهم في أي مكان وفي كل مكان.. اينما يكونون.”

وفي غزة قال اسماعيل هنية نائب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والمختفي عن الانظار منذ بدء الهجوم الاسرائيلي على القطاع في كلمة قرأها مذيع على شاشات محطة تلفزيون الاقصى “العدو سيدفع ثمنا غاليا” للاغتيالات.

واضاف قائلا “عندما يستشهد قائد فإن قادة اخرين يحملون الراية ويواصلون المسيرة.

رويترز