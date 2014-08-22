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أنشيلوتي يستدعي دي ماريا لإياب كأس السوبر الإسباني

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أنشيلوتي يستدعي دي ماريا لإياب كأس السوبر الإسباني أنشيلوتي يستدعي دي ماريا لإياب كأس السوبر الإسباني

(إفي): قرر المدير الفني لريال مدريد كارلو انشيلوتي مدريد استدعاء جميع اللاعبين المتاحين بالفريق الأول وبينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب كأس السوبر الإسباني.

واستدعى أنشيلوتي 22 لاعبا بالفريق الاول، بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تجاوز مشكلة الحمل العضلي الذي كان يعاني منه في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الماضي.

وضمت القائمة التي أعلنها المدير الفني عشية المباراة التي ستقام على ملعب فيسنتي

كالديرون، جميع اللاعبين المتاحين باستثناء المصاب خيسي رودريجيز.

كما ضمت القائمة الأرجنتيني آنخل دي ماريا، الذي كشف أنشيلوتي أنه طلب من النادي الرحيل، لكنه سيظل يعتمد عليه لحين وصول عرض مغري.

واستدعى أنشيلتي كلا من: كاسياس، وكيلور نافاس، وباتشيكو، وكارباخال، واربيلوا، وسيرخيو راموس، وبيبي، وفاران، وناتشو، فرناندز، وكوينتراو، ومارسيلو، وشابي ألونسو، وخضيرا، وكروس، ويارامندي، واسكو، ومودريتش، ودي ماريا، وجيمس رودريجيز، وجاريث بيل، وكريستيانو رونالدو، وبنزيمة.

ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون ظهر غد الجمعة في مدينة ريال مدريد، استعدادا لخوض المباراة مساء اليوم نفسه الساعة 22.30 بالتوقيت المحلي.

ولن يكون أمام اللاعبين وقتا للراحة أو الاحتفال بكأس السوبر الإسباني، حيث ينتظرهم مرانا خلف الأبواب المغلقة ظهر السبت.

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