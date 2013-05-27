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طرح أفيش مسلسل "فرح ليلى" تمهيدا لعرضه في رمضان

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طرح أفيش مسلسل "فرح ليلى" تمهيدا لعرضه في رمضان طرح أفيش مسلسل "فرح ليلى" تمهيدا لعرضه في رمضان
"فرح ليلى" يتناول قصة فتاة تجاوزت الأربعين من عمرها دون زواج

كتب : محمد عبدالجليل منذ 44 دقيقة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "فرح ليلى" الأفيش الدعائي للفيلم تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل.

والمسلسل بطولة ليلى علوي وعبدالرحمن أبوزهرة وأحمد كمال وفراس سعيد وشادي خلف ودعاء طعيمة ونادية خيري وشريف باهر وزكي فطين عبدالوهاب وسلوى محمد علي ونيرمين ماهر وحنان يوسف ومنحة زيتونة ومجموعة من الشباب، مريم صالح وعلي خميس وياسمين كساب وشادي الدالي، ومن إنتاج الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وكينج توت للإنتاج الإعلامي للمنتج هشام شعبان وشركة فاين آرت عادل المغربي.

وتدور أحداث المسلسل حول "ليلي" وهي بنت مصرية من الطبقة المتوسطة تجاوزت الأربعين من عمرها دون زواج؛ بسبب خوفها من أن تصاب بمرض "سرطان الثدي" الذي أصاب معظم نساء عائلتها وأودى بحياتهم في سن مبكرة مما كون لدى "ليلى" عقدة من الزواج جعلتها تتفرغ تماما لعملها كمصممة أفراح تقوم بإعداد الكوشة وليلة الزفاف في بعض الفنادق الشهيرة لكل البنات رغم فقدها لذلك الإحساس بالفرح بسبب تلك العقدة، إلا أنه يظهر في حياتها ذلك الحب الذي يجعلها تفكر من جديد في الزواج.

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