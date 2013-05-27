"الحرامى والعبيط" يحقق نصف مليون جنيه في أسبوعه الأول

كتب : نورهان طلعت منذ 41 دقيقة

صرح المنتج والموزع محمد حسن رمزي لـ"الوطن" أن فيلم "الحرامى والعبيط" حقق 500 ألف جنيه، في إيرادات هذا الأسبوع وذلك منذ طرحه يوم الأربعاء الماضي.

تدور أحداث الفيلم في إطار الدراما الاجتماعية حيث يناقش العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية حول شخصين أحدهما يفقد عقله بسبب الظروف السيئة، والثاني يفقد عينه في مشاجرة فيتقرب له ويحاول خداعه واستغلاله حتى يتمكن من سرقة عينه.

"الحرامي والعبيط" بطولة خالد الصاوي وخالد صالح وروبي ومجدى بدر وعايدة عبد العزيز ومن تاليف احمد عبد الله واخراج محمد مصطفى.