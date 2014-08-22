الرئيس الأوكراني: سأدعو «بوتين» إلى سحب المتمردين خلال اجتماعي به

قال الموقع الالكتروني للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، الخميس، إن بوروشينكو سيدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما الأسبوع المقبل لاتخاذ إجراء لسحب الانفصاليين الموالين لموسكو من أوكرانيا.

ومن المقرر أن يجتمع بوروشينكو مع بوتين في مينسك عاصمة روسيا البيضاء في 26 أغسطس، في اجتماع سيضم أيضا قادة كبار من الاتحاد الأوروبي ومن الاتحاد الجمركي الذي تقوده روسيا.

ورغم أن بوروشينكو لم يذكر بوتين بالاسم إلا أن موقعه الالكتروني نقل عنه القول إن الجانب الأوكراني «سيدعو لسحب المقاتلين (المتمردين) من أوكرانيا».

وتتهم حكومة بوروشينكو الموالية للغرب روسيا بالوقوف وراء حركات انفصالية في أوكرانيا قتل فيها أكثر من 2000 شخص وبتسليح المقاتلين. وتنفي موسكو ذلك.