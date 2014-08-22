أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
السجيني: لا مبرر لتأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد -
برلمانى: الدول المتقدمة جعلت التعليم أهم أولوياتها -
«حقوق الإنسان» بالبرلمان: الإرهاب لا يعرف دولا كبرى أو صغرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مصدر عسكري سوري ينفي نجاح «داعش» في السيطرة على مطار الطبقة العسكري

Google+ Print

أكد مصدر عسكري سوري أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول نجاح مقاتلي تنظيم «داعش» في الدخول لمطار الطبقة العسكري بمحافظة الرقة.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، الخميس، «إن وحدات الجيش والقوات المسلحة المدافعة عن المطار تمكنت من إحكام سيطرتها على بلدة عجيل المجاورة والمناطق المحيطة بها وقضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين وصادرت ما بحوزتهم من أسلحة».

كانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق من، الخميس، بحسب المعارضة السورية، بأن تنظيم «داعش» سيطر على المطار بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية واقتحام مدخل المطار بسيارتين مفخختين.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية