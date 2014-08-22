مصدر عسكري سوري ينفي نجاح «داعش» في السيطرة على مطار الطبقة العسكري

أكد مصدر عسكري سوري أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول نجاح مقاتلي تنظيم «داعش» في الدخول لمطار الطبقة العسكري بمحافظة الرقة.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، الخميس، «إن وحدات الجيش والقوات المسلحة المدافعة عن المطار تمكنت من إحكام سيطرتها على بلدة عجيل المجاورة والمناطق المحيطة بها وقضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين وصادرت ما بحوزتهم من أسلحة».

كانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق من، الخميس، بحسب المعارضة السورية، بأن تنظيم «داعش» سيطر على المطار بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية واقتحام مدخل المطار بسيارتين مفخختين.