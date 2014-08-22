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العثور على صالة قمار في ملجأ جنوب إسرائيل

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عثرت الشرطة الإسرائيلية، صباح الخميس، على صالة للقمار ومخدرات في أحد الملاجئ التي يأوي إليها الإسرائيليون هربا من الصواريخ في جنوب البلاد.
> وبحسب شريط لعملية دهم وتفتيش قامت بها الشرطة لملجأ في بلدة كريات جات، التي تبعد نحو 20 كيلومترا شمال شرق قطاع غزة، تم العثور على أحجار نرد ولوحات للعب وزجاجات كحول بالإضافة إلى كيلوغرام من أوراق نبتة حشيشة الكيف.
> ويحظر القانون في إسرائيل ألعاب القمار ويعاقب من يقوم بذلك بالسجن 3 سنوات. كما أن زراعة نبتة حشيش الكيف غير قانونية أيضا.
> وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري «نمر بفترة صعبة، حيث يضطر الملايين من الناس للعيش والنوم في تلك الملاجئ».
> وأضافت «تخيلوا لو دوت صفارات الإنذار لتجد الملجأ الخاص بك تحول إلى صالة قمار ومختبر مخدرات».
> واعتقلت الشرطة مزراعا في الخمسينيات من عمره يملك الأرض التي بني عليها الملجأ، ولكنه أكد للمحققين أن المعدات التي عثرت عليها الشرطة تعود لابنه.

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