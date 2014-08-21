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بالصور.. إزالة 80 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالأقصر‎

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بالصور.. إزالة 80 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالأقصر‎ بالصور.. إزالة 80 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالأقصر‎

حملة أمنية

تمكنت حملة أمنية مكبرة بمدينة أرمنت جنوبي غرب محافظة الأقصر، بالتنسيق مديرية الزراعة من إزالة 80 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية .

كانت قوات الأمن بالاقصر شنت حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز أرمنت تحت إشراف قيادات المديرية ومشاركة قوات من مركز شرطة ارمنت ” نظامية – سرية ” وضباط من إدارة البحث الجنائي مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بتأمين مسئولي الإدارة الزراعية أسفرت عن تنفيذ ( 61) قرار إزالة و إزالة ( 19) حالة تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية، بإجمالي ( 80 ) قرار إزالة و حالة تعدي علي الأراضي الزراعية .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم (4746)إداري مركز شرطة أرمنت لسنة 2014م ولم تحدث ثمة تداعيات أمنية خلال عمليات التنفيذ ووجهت القيادات الأمنية بمواصلة التنسيق مع مديرية الزراعة و مسئولي المحافظة لتنفيذ حملات لإزالة باقي التعديات علي الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة فضلا عن التأكيد علي سرعة إصدار قرارات الإزالة قبل استقرار الأوضاع المخالفة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر لضباط المديرية بتفعيل الأداء الأمني في مجال تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية و إزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وتنفيذا للتوجيهات بالتنسيق مع الإدارات الزراعية المختصة .

 

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