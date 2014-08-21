«الاستقلال» يكشف عن تحالفه الانتخابي في حضور «الجمل» و«أبو عيطة» الأحد

يعقد تيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالي، مؤتمرًا صحفيًا، الأحد، للإعلان عن أكبر تحالف انتخابي، ويدعو خلاله جميع القوى السياسية والتحالفات إلى تشكيل تحالف واحد لجميع القوى المدنية لخوض الانتخابات البرلمانية.

وخلال المؤتمر، يعلن التيار انضمام العديد من الأحزاب والقوى السياسية إلى التحالف، والإجراءات والشروط اللازمة لخوض الانتخابات على قائمته.

يحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات، منها الدكتور يحيى الجمل، وكمال أبوعيطة، وطارق علام، والفنان أحمد ماهر، والحاج محمد برغش، وسحر الهوارى، عضو اتحاد كرة القدم، وأحمد حسن، الامين العام للحزب الناصري، والدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس لجنة الخمسين، وعضو تيار الاستقلال.