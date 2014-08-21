هيا عبدالسلام تنفي القبض عليها في قضيّة مخدرات

نفت الفنانة هيا عبدالسلام ما تناقلته وسائل الإعلام الإلكترونية الكويتية والخليجية عن نشر خبر القبض عليها في قضيّة تعاطي وحيازة موادّ مخدّرة ونشر صورة رخصة قيادة المركبة عبر موقعي "تويتر" و"فيس بوك".

هيا عبدالسلام لم تفوّت هذه الشائعة كعادتها، فهي لا تفضّل الرد على كلّ ما يكتب عنها، بل رمت بقفّازي التحدّي، ونفت نفياً قاطعاً ما نشر، مؤكّدة بقولها: "كلّ إنسان مسلم يعرف أن الله حق، وما يُتداول عنّي حالياً في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها غير صحيح وظلم في حقي، ويُعدّ إشاعة خالية من الصحة" .

وزادت عبدالسلام: "في الأيّام المقبلة، سأقاضي جميع من أساء إليّ وطعن بسمعتي، حتى أثبت للجميع أنّ ما نشر مجرد حقد من بعض البشر الذين يحاولون في الفترات الأخيرة تشويه سمعتي لمصالحهم الشخصية".

وثمّنت هيا من دافع عنها بقولها: "أحبّ أن أشكر كلّ قلب أحبّني ودافع عنّي، وحتى لو لم يعرفني عن قرب. لكنّه يعرف أنني لست كما هو متداول أبداً، وأيضاً لكل قلب حنّ قلبه لمشاعر والديّ اللذين أفتقدهما حالياً، لأنني خارج الكويت لقضاء إجازتي بعد تعب الموسم الفائت. وأشتاق لأحضان أمي حبيبتي ووالدي الغالي. وشكراً جزيلاً لأحبتي، جمهوري، الذي أعتزّ به كثيراً" .