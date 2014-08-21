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ابنة جوني ديب تشاركه بطولة فيلمه المقبل

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الخميس 21-08-2014 16:38

برغم أنّ معظم مشاهير العالم يسعون إلى إبعاد أبنائهم عن الأضواء والشهرة، إلا أن الممثل العالمي Johnny Depp خالف التقليد، وأسند دور البطولة في فيلمه المقبل إلى ابنته Lily-Rose.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ Depp، البالغ من العمر 51 عاماً، وافق على أن تُشاركه ابنته Lily-Rose، البالغة من العمر 15 عاماً، بطولة أحدث أفلامه السينمائية "Yoga Hosers".

واللافت أن Harley Quinn، ابنة مخرج الفيلم Kevin Smith، ستشارك Lily في بطولة الفيلم، حيث ستجسدان دورَي مهووستين كنديّتين برياضة اليوجا، وتعملان في محلّ للبقالة في أعقاب أيّامهما الدراسيّة.

وتدور أحداث الفيلم المستوحى من أجواء القصص الهزلية، حول ظهور شرير من الحضارات القديمة في كندا، وقيام الصديقتين بالتصدي له ومحاربته، بمساعدة صائد متمرّس يلعب دوره Johnny Depp. ومن المتوقع طرح الفيلم في صالات العرض السينمائية، في أنحاء العالم كافّة، في الأول من يونيو/حزيران من عام 2015.

يُذكر أن Lily هي ابنة Johnny Depp الوحيدة من صديقته المغنية الفرنسية Vanessa Paradis، التي انفصل عنها عام 2012 بعد علاقة عاطفيّة استمرّت 14 عاماً.

 

 

 

 

 

 

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