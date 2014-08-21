هؤلاء النجمات تراجعت أسهمهنّ بسبب زواجهنّ!

كثيرٌ من النجمات، حينما قرّرن الزواج، صرّحن في كلّ مكان بأنّ الزواج لن يأخذهنّ من الفنّ، وأنّ أزواجهنّ يشجّعنهنّ على التمثيل. ولكن بمجرّد زواجهنّ اختفين، من دون أن يتمكّنّ من العودة إلى المجال الفني بنفس القوة التي كنّ عليها قبل الزواج.

جومانا والمحامي

يأتي على رأس هؤلاء النجمات الفنانة السورية جومانا مراد، التي بمجرّد أن أعلنت زواجها من المحامي الأردني ربيع بسيسو حتى اختفت تماماً، ولم تعد تظهر في أيٍّ من المناسبات الفنيّة. ولم يكن لها أيّ تواجد سينمائي أو تلفزيوني. وكان آخر فيلم لها هو "الحفلة"، مع كلّ من الفنانين أحمد عزّ ومحمد رجب.

ضريبة نور

الفنانة اللبنانية نور أيضاً اختفت لسنوات طويلة عن الفنّ، في مصر ولبنان، بعد زواجها وإنجابها. وقد قرّرت في هذا العام العودة، من خلال مسلسل "الإكسلانس"، في شهر رمضان الماضي، مع الفنان أحمد عزّ، الذي سبق لنور أن شاركته من قبل في بعض الأفلام، مثل: "الرهينة" و"سنة أولى نصب". وقد حقّقت نور نجاحات كبيرة في مصر، من دون أن ترتبط تلك النجاحات بعزّ، إذ قدّمت مسلسلها "دموع القمر" الذي حقق نجاحاً كبيراً. كما شاركت محمد سعد الشهير بـ"اللمبي" في فيلمه"عوكل". وقدّمت مع أحمد حلمي فيلمه "ظرف طارق"، ومع شريف منير فيلم "كشف حساب" و"شورت وفانله وكاب". ومع تامر حسني قدّمت نور فيلمه "سيّد العاطفي". وقدّمت دوراً قوياً من خلال فيلم "ميكانو" مع تيم حسن وخالد الصاوي. وكان لنور اسمها وأسهمها في السوق المصريّة. ولكن للغياب حساب، وللزواج والأمومة ضريبة، دفعتهما نور من حسابها الفني، حيث لم تلفت الأنظار بشكل قويّ في "الإكسلانس، في وقت خطف منها الأضواء باقي النجوم المشاركين معها في العمل.

اختفاء نورهان

الفنانة المصرية نورهان غابت أيضاً لسنوات طويلة، بسبب زواجها، وهي التي قدّمت أعمالاً عديدة جيّدة، وكانت لا تزال في بداية مشوارها الفني. وقد قدّمت دوراً مميّزاً في مسلسل"عائلة الحاج متولي"مع نور الشريف، كما شاركت في مسلسل "سوق العصر"مع محمود ياسين. وكان جمالها خاطفاً بشكل كبير للعيون، ومدعوماً بموهبتها التي أثنى النقاد عليها. لكنّ الفنانة اختفت لسنوات طويلة، بعد زواجها وإنجابها، ثمّ عادت من خلال المشاركة في مسلسل"ابن حلال"مع محمد رمضان. لكنّ كثيرين لم يلتفتوا إليها بعد غيابها، برغم عودتها بـ"لوك" مختلف وفقدانها الكثير من وزنها.