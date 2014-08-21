شاكيرا متهمة بالسرقة

أصدر قاضٍ في نيويورك حكماً بحقّ أغنية" Loca"، التي أطلقتها النجمة العالمية Shakira، في عام 2012، قضى بانتهاكها حقوق المؤلف، وفق ما جاء في نصّ الحكم الذي قطع بأنّ الأغنية هي نسخة "غير قانونية لأغنية ألّفها موسيقيّ من جمهورية الدومينيكان في عام 1998".

وقد شدّد المغني والمؤلف الموسيقي الدومينيكاني Ramon Arias Vasquez، خلال المحاكمة، على أنّه ألّف أغنية " Loca con su Tiguere " بين عامي 1996 و1998، مستعيداً كلماتها وموسيقاها خلال إحدى جلسات المحاكمة، مشيراً إلى أنّ تسجيل الأغنية تمّ في حينه على شريط تسجيل، هو نفسه الذي عُرض على المحكمة.

ولم يقتصر الأمر على Shakira، إذ سبق لمغنِّ آخر هو Eduardo Edwin Bello Pou، المعروف بـاسم El Cata، أنّ أدّى الأغنية في عام 2007، حيث أصبحت مشهورة في جمهورية الدومينيكان، في وقت زعم El Cata أنّ الأغنية من تأليفه.

بدورها، تقدّمت شركة " Mayimba Music "، التي تملك حقوق الملكية الفكرية لأغنيات Arias بشكوى ضدّ " Sony Corp of America " وفروع أخرى لـSony في عام 2012 بتهمة انتهاك حقوق المؤلف، شاملةً أغنية Shakira بالدعوى.

القاضي ـ من جهته ـ حصر المسؤولية في فرعين فقط لـSony ، معتبراً أنّ النسخة الإنجليزية من الأغنية التي تؤدّيها Shakira لا تُعتبر انتهاكاً لحقوق Arias، موضحاً أنّ المرحلة المقبلة في هذا الملف هو تحديد حقّ شركة " Mayimba Music" بالحصول على تعويضات.

يُذكر أنّ أغنية " Loca" المنفردة لاقت نجاحاً كبيراً وبيعت ملايين النسخ منها في العالم.

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