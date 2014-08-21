Hercules في الصالات العربية

Begin Again و Hercules فيلمان جديدان بدأ عرضهما في الصالات العربية وهذه لمحة سريعة عنهما.

Hercules

من هو أفضل من المصارع السابق Dwayne Johnson الملقّب بـ The Rock لتجسيد شخصية Hercules؟ الجواب طبعاً لا أحد، ولكن تحويل شخصية بارزة من الميثولوجيا متل Hercules إلى شخص يستعين بمرتزقة لتنفيذ بطولاته لأمر غريب، خاصة بعد استعمال هؤلاء شفرة ضخمة معلّقة على عربة أحصنة لقتل العدو !!! هذا الأمر جعل الفيلم يقع بنظر البعض في فخ الـ Parodia، أما رأس الأسد نيما الذي يضعه Hercules على رأسه فسوف يذكّر البعض أيضاً بشكل مغنيي الروك في الثمانينيات !!! وبالنسبة للسيناريو فحدّث ولا حرج.Hercules سينال دون شك إعجاب محبي أفلام الأكشن ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق ومصر ولبنان.

Begin Again

Gretta وصديقها Dave هما من أصل إنكليزي قررا الانتقال الى نيويورك. بالنسبة لهما هذه المدينة قد تكون فرصة للانطلاق في عالم الموسيقى خاصة أن Gretta تتمتّع بصوت جميل و Dave يجيد كتابة كلمات الأغاني والتلحين. لكن المفاجأة ستقع عندما يوقّع Dave عقداً مع شركة إنتاج موسيقي ويقرر هجر Gretta التي تجد نفسها وحيدة في مدينة غريبة. فهل سيبتسم لها الحظ مجدداً عندما تلتقي صدفة بالمنتج Dan؟ Begin Again يشارك في بطولته Adam Levine و Keira Knightley و Mark Ruffalo ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق.