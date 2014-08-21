وفاة الإذاعي المخضرم جيري أندرسون

توفي اليوم الخميس الإذاعي الإيرلندي ومقدم البرامج المخضرم Gerry Anderson بعد معاناة طويلة مع المرض.

يعد Anderson البالغ من العمر 69 عاماً واحداً من أهم الشخصيات الإعلامية، نظراً لمسيرته الطويلة الحافلة بالنجاحات والإنجازات، إلى جانب صوته المميز وأدائه المبدع.

بدأ Gerry حياته المهنية عام 1985 في إذاعة BBC Radio Foyle، وسنة 1994 إنتقل للعمل في BBC Radio 4 وتولى تقديم برنامج إخباري خلال فترة بعد الظهر.

حصل Gerry Anderson على الكثير من الجوائز تقديراً للنجاحات التي حققها، ومنها: Gold Sony Award عام 1990، Broadcaster of the Year على مدى سنوات متتالية من العام 1991 حتى العام 1993، وجائزة Royal Television Society سنة 2004.