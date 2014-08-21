مباشر - جراسهوبرز 1-2 كلوب بروج .. كهربا يحاول

تغطية حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباريات المحترفون المصريون في أوروبا بالدور المؤهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

طالع | محترفو البرتغال يخسرون مهمتين أوربيتين مع ناسيونال وريو أفي

كما يشارك محمود "كهربا" أساسيا مع جراسهوبرز أمام كلوب بروج، بينما أحمد المحمدي بديلا لهال سيتي.

أحداث ونتائج المباريات

جراسهوبرز 1-2 كلوب بروج .. تقدم لجراسهوبرز لانج في الدقيقة الثامنة، وخطف الضيوف هدفين خلال دقيقتين 14 و15.

ويقدم كهربا مباراة جيدة حتى الآن.

العارضة تحبط كرة كوكا بعد دخوله بدقيقة واحدة، ثم أهدر فرصة أخرى بتصويبة خارج المرمى.

هال سيتي 0-0 لوكيرن .. المحمدي بديلا

دينامو مينسك 2-0 ناسيونال ماديرا .. ارتكب محمود عزت ركلة جزاء. (شاهدها من هنا)

إيلفسبرج 2-1 ريو أفي ..برودل يسجل في الدقيقة 27، وضاعف موبايك النتيجة في الدقيقة 38 ، وقلص مارسيلو النتيجة في الدقيقة 65. كوكا شارك في الدقيقة 81.