مباشر - المصريون في الدوري الأوروبي

تغطية حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباريات المحترفون المصريون في أوروبا بالدور المؤهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ويلعب الثلاثي المصري علي غزال وصالح جمعة ومحمود عزت بالتشكيل الأساسي لناسيونال ماديرا فيما يجلس أحمد حسن كوكا على دكة البدلاء لريو أفي.

وتقام المباراتان في الدور التمهيدي الأخير من الدوري الأوروبي وكلا الفريقين يلعب خارج أرضه.

كما يشارك محمود "كهربا" أساسيا مع جراسهوبرز أمام كلوب بروج.

أحداث ونتائج المباريات

جراسهوبرز 1-2 كلوب بروج .. تقدم لجراسهوبرز لانج في الدقيقة الثامنة، وخطف الضيوف هدفين خلال دقيقتين 14 و15.

دينامو مينسك 2-0 ناسيونال ماديرا .. ارتكب محمود عزت ركلة جزاء. (شاهدها من هنا)

إيلفسبرج 2-1 ريو أفي ..برودل يسجل في الدقيقة 27، وضاعف موبايك النتيجة في الدقيقة 38 ، وقلص مارسيلو النتيجة في الدقيقة 65. كوكا شارك في الدقيقة 81.

العارضة تحبط كرة كوكا بعد دخوله بدقيقة واحدة، ثم أهدر فرصة أخرى بتصويبة خارج المرمى.

هال سيتي 0-0 لوكيرن .. المحمدي بديلا