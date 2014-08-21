مدير إسعاف الشرقية: سحبنا سيارة قرية عرابي لخلافات بين الأهالي ومديرة الوحدة

قال الدكتور فكرى طنطاوي، مدير مرفق إسعاف الشرقية، إننا قمنا بسحب سيارة الإسعاف التي تم إرسالها إلى قرية هرية رزنه التابعة لمركز الزقازيق بعد نشوب خلافات بين الأهالي , ومديرة الوحدة الصحية.

وأضاف طنطاوي أننا تلقينا إخطار مسبق من مديرة الوحدة الصحية تطلب توفير سيارة إسعاف للقرية , وتم إرسالها بناءا على طلب مديرة الوحدة الصحية , وبعد ذلك اكتشفنا عدم استكمال الأوراق والمبنى المفترض أن توضع فيه السيارة .

جاء ذلك بعد أن حررت الدكتورة سوسن عمران محضراً تتهم فيه 3 أشخاص باقتحام الوحدة الصحية والاستيلاء على غرفة منها.