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عالم أوبئة روسي: خفافيش الفاكهة هي مصدر مرض إيبولا

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عالم أوبئة روسي: خفافيش الفاكهة هي مصدر مرض إيبولا عالم أوبئة روسي: خفافيش الفاكهة هي مصدر مرض إيبولا

 ذكر عالم أوبئة روسي أنه يعتقد بأن المصدر الرئيسي لانتشار الوباء الناجم عن فيروس إيبولا هو خفافيش الفاكهة ، التي تستخدم في الغذاء بالمناطق الأفريقية النائية.

وقال الكسندر سميونوف الخبير في علم الأوبئة والفيروسات ورئيس مختبرات علم المناعة في معهد باستور للأبحاث العلمية في روسيا في حديث مع وكالة أنباء ” إيتار ــ تاس ” اليوم الخميس :” إنه لم يتسن بصورة تامة إقناع سكان تلك المناطق بالتوقف عن تناول خفافيش الفاكهة، موضحا أن السكان المقصودين عبارة عن قبائل بدائية ذات معتقدات بدائية أيضا”.

وكان العالم الروسي قد زار غينيا في الفترة 7-15 من شهر أغسطس الجاري ، ومن المقرر أن يسافر مرة أخرى إلى هناك للإعداد لافتتاح مختبر روسي متنقل تابع لهيئة الرقابة الروسية على الاستهلاك.يُذكر أن بعض العلماء الأوروبيين يعتبر أيضاً أن سبب انتشار الفيروس يعود إلى تناول خفافيش الفاكهة.

يشار إلى أنه لدى سميونوف خبرة واسعة في البلدان الأفريقية حيث عمل في تنزانيا وناميبيا وبوتسوانا و زمبابوي في مجال درء انتشار الإيدز.

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