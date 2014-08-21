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تأجيل محاكمة 188 متهم في “مذبحة كرداسة ” إلى جلسة 31 أغسطس

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تأجيل محاكمة 188 متهم في “مذبحة كرداسة ” إلى جلسة 31 أغسطس تأجيل محاكمة 188 متهم في “مذبحة كرداسة ” إلى جلسة 31 أغسطس

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضية “مذبحة كرداسة”، المتهم بها 188 إخواني عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لجلسة 31 أغسطس لسماع شهود النفى .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشاريين محمد جمال وأحمد المنوفي وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس من العام الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، إلى جانب قتل شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

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