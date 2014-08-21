«القوى العاملة»: 12 مهنة مطلوبة للعمل فورًا بمشروع حفر قناة السويس

أعلنت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، الخميس، أن المهن المطلوبة للعمل فوراً بمشروع حفر قناة السويس الجديدة هى: سائق لودر، وسائق بلدوزر، وسائق حفار، وسائق قلاب، وسائق ناقل أتربة، وسائق محطات خلط الخرسانة، وسائق ماكينة هراس تراب، وسائق خلط خرسانة، وعامل ماكينة نيوجيرسى، وعامل أسفلت، ومشغل خلط أسمنت، وعامل تشغيل ماكينة خلط خرسانة.

وقالت الوزيرة، فى بيان، إنه على الراغبين من هذه المهن فى العمل التسجيل على البريد الإلكترونى للوزارة job_manpower@hotmail.com تنمية محور قناة السويس.

وفى حالة عدم التمكن من التسجيل، نظراً للإقبال الكثيف يمكن التسجيل عن طريق الاتصال برقمى تليفون: 022610352- 01271267340 أو عن طريق التسليم باليد بمقر الوزارة 3 شارع يوسف عباس- صلاح سالم - مدينة نصر.