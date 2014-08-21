أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
السجيني: لا مبرر لتأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد -
برلمانى: الدول المتقدمة جعلت التعليم أهم أولوياتها -
«حقوق الإنسان» بالبرلمان: الإرهاب لا يعرف دولا كبرى أو صغرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«القوى العاملة»: 12 مهنة مطلوبة للعمل فورًا بمشروع حفر قناة السويس

  • مصر
  • 124
Google+ Print

أعلنت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، الخميس، أن المهن المطلوبة للعمل فوراً بمشروع حفر قناة السويس الجديدة هى: سائق لودر، وسائق بلدوزر، وسائق حفار، وسائق قلاب، وسائق ناقل أتربة، وسائق محطات خلط الخرسانة، وسائق ماكينة هراس تراب، وسائق خلط خرسانة، وعامل ماكينة نيوجيرسى، وعامل أسفلت، ومشغل خلط أسمنت، وعامل تشغيل ماكينة خلط خرسانة.

وقالت الوزيرة، فى بيان، إنه على الراغبين من هذه المهن فى العمل التسجيل على البريد الإلكترونى للوزارة job_manpower@hotmail.com تنمية محور قناة السويس.

وفى حالة عدم التمكن من التسجيل، نظراً للإقبال الكثيف يمكن التسجيل عن طريق الاتصال برقمى تليفون: 022610352- 01271267340 أو عن طريق التسليم باليد بمقر الوزارة 3 شارع يوسف عباس- صلاح سالم - مدينة نصر.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية