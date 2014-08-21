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«النعماني»: الخوف من الوافدين وراء رفض أهالي سيناء للمحافظة الجديدة

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أرجع اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، مقاومة أهالي سيناء لقرار إنشاء محافظة وسط سيناء، إلى خوفهم من الوافدين بما يحملونه من أفكار وعادات وتقاليد مختلفة عنهم، ولكنه أكد أن المنطقة من أكثر المناطق المليئة بالثروات المعدنية، وأقلها فى الكثافة السكانية.

وقال «النعماني»، إن التخطيط أساس التنمية، مشيرًا إلى أن التقسيم الإداري لمحافظات الجمهورية، جاء بهدف التوسع في المحافظات المكتظة بالسكان، ورفع استثمار المصريين لأراضيهم من 7% إلى 40% فى المرحلة الأولى.

وأضاف «النعماني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى سلمان فى برنامج « فى يوم» على فضائية دريم2، مساء الخميس، أن قرار التقسيم مرتبط بالقرارات التى صدرت قبله، مثل قرار إنشاء 3200 كيلو متر طرق، واستصلاح مليون فدان، إلى جانب إنشاء قناة السويس الجديدة، فضلا عن استكمال خدمات المناطق الصناعية.

وفيما يتعلق بالفوائد التى ستعود على المواطن من توسيع محافظته، أكد «النعماني» أنه ستكون هناك زيادة فى الإعمار السكانى، إلى جانب من الطرق الجديدة، وزيادة الرقعة الزراعية، وتنشيط الحركة التجارية من وإلى المحافظة، فضلا عن زيادة المشروعات الصناعية.

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