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صباحي ناعيًا سميح القاسم: «رحل ويبقى صوته»

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الشاعر الفلسطيني الكبير سميح القاسم

الشاعر الفلسطيني  سميح القاسم

نعى حمدين صباحى، زعيم التيار الشعبى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الشاعر الفلسطيني الكبير سميح القاسم، الذى توفى مساء أول من أمس الثلاثاء بعد معاناته من مرض السرطان.

وكتب صباحى عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر» قائلاً: «رحل سميح القاسم ويبقى صوته: ”فادفنوا أمواتكم وانتصبوا .. فغد لو طار لن يفلت منا .. نحن ما ضعنا ، ولكنمن جديد قد سبكنا” ».

ويعد القاسم واحداً من أبرز شعراء الفلسطينيين إلى جانب الراحل محمود درويش حيث حصل على العديد من الجوائز الفلسطينية والعربية والعالمية، ونعاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشاعر قائلا: «إن الشاعر القاسم، صاحب الصوت الوطني الشامخ، رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء، والذي كرّس جلّ حياته مدافعا عن الحق والعدل والأرض»، بحسب ما أوردته وكالة وفا الفلسطينية الرسمية.

حمدين صباحى ينعى سميح القاسم

حمدين صباحى ينعى سميح القاسم

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