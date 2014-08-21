شرطة دبي تطلق 3 خدمات جديدة عبر الهواتف الذكية

أطلقت الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي ثلاثة خدمات ذكية لأفراد الجمهور عبر الهواتف الذكية، تمثلت في خدمة شهادة لمن يهمه الأمر عن مدة حجز جواز سفر، وخدمة شهادة لمن يهمه الأمر عن جواز سفر مازال محجوزا، وشهادة لمن يهمه الأمر عن مدة توقيف شخص، وذلك انسجاماً مع مبادرة حكومة دبي الذكية، وامتثالاً لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومبادرات دبي الذكية.

وقال المقدم الدكتور المهندس أحمد جمعة بن صبيح، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية بالنيابة، إن القيادة العامة لشرطة دبي أعدت خطتها الذكية للتحول إلى تقديم جميع خدماتها عبر نُسخ متوافرة على الأجهزة الذكية، وذلك ارتقاء لتوقعات حكومة دبي، وبإشراف مباشر من قبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وسعادة اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، مؤكداً أن فريق الإدارة العامة للخدمات الذكية، بالتعاون مع الإدارات العامة الأخرى، يعمل من أجل توفير كل الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي للمتعاملين، من خلال تطبيقات هاتفية وحلول إلكترونية ذكية، هدفها إسعاد الجمهور بخدمات نوعية ومميزة ترضي طموحه، وتعمل على اختصار الوقت والتكلفة وسرعة الإنجاز.

وأوضح المقدم بن صبيح أن الإدارة وضعت خطة لتحويل جميع خدماتنا الإلكترونية إلى خدمات ذكية، وانسجاماً مع مبادرة تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، مشيراً إلى أنه صار ممكناً لكل مشترك يدخل إلى خدمة لمن يهمه الأمر لشهادة مدة حجز جواز سفر أو جواز سفر مازال محجوزا أو مدة توقيف شخص ، بعد أن يقوم بإدخال رقم الهوية والجهة الطالبة للشهادة وتفاصيل البلاغ، وإدخال البريد الإلكتروني وتأكيده، ثم بعد ذلك يقوم النظام بالتأكد إذا كان رقم الهاتف باسم مقدم الطلب، فإذا كان الشخص نفسه يتم إرسال رسالة تأكيد على رقم الهاتف , وفي حالة تغيير العميل لرقم الهاتف لا بد له من مراجعة مركز الشرطة لتحديث البيانات.

يذكر أن مبادرة دبي الذكية تهدف إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم، وذلك من خلال 100 مبادرة، و1000 خدمة ذكية تعمل على تحسين جودة الحياة في دبي، وترتكز على 6 قطاعات رئيسة، تتمحور حول تحقيق اقتصاد أذكى، وأسلوب حياة أذكى، ومواصلات أذكى، وحكومة أذكى، وبيئة أذكى، وأجيال أذكى، ضمن 3 محاور رئيسة، هي التواصل والتكامل والتعاون.

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