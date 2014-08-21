أخبار عاجلة

خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

شرطة دبي تطلق 3 خدمات جديدة عبر الهواتف الذكية

Google+ Print
شرطة دبي تطلق 3 خدمات جديدة عبر الهواتف الذكية شرطة دبي تطلق 3 خدمات جديدة عبر الهواتف الذكية

أطلقت الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي ثلاثة خدمات ذكية لأفراد الجمهور عبر الهواتف الذكية، تمثلت في خدمة شهادة لمن يهمه الأمر عن مدة حجز جواز سفر، وخدمة شهادة لمن يهمه الأمر عن جواز سفر مازال محجوزا، وشهادة لمن يهمه الأمر عن مدة توقيف شخص، وذلك انسجاماً مع مبادرة حكومة دبي الذكية، وامتثالاً لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومبادرات دبي الذكية.

وقال المقدم الدكتور المهندس أحمد جمعة بن صبيح، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية بالنيابة، إن القيادة العامة لشرطة دبي أعدت خطتها الذكية للتحول إلى تقديم جميع خدماتها عبر نُسخ متوافرة على الأجهزة الذكية، وذلك ارتقاء لتوقعات حكومة دبي، وبإشراف مباشر من قبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وسعادة اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، مؤكداً أن فريق الإدارة العامة للخدمات الذكية، بالتعاون مع الإدارات العامة الأخرى، يعمل من أجل توفير كل الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي للمتعاملين، من خلال تطبيقات هاتفية وحلول إلكترونية ذكية، هدفها إسعاد الجمهور بخدمات نوعية ومميزة ترضي طموحه، وتعمل على اختصار الوقت والتكلفة وسرعة الإنجاز.

وأوضح المقدم بن صبيح أن الإدارة وضعت خطة لتحويل جميع خدماتنا الإلكترونية إلى خدمات ذكية، وانسجاماً مع مبادرة تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، مشيراً إلى أنه صار ممكناً لكل مشترك يدخل إلى خدمة لمن يهمه الأمر لشهادة مدة حجز جواز سفر أو جواز سفر مازال محجوزا أو مدة توقيف شخص ، بعد أن يقوم بإدخال رقم الهوية والجهة الطالبة للشهادة وتفاصيل البلاغ، وإدخال البريد الإلكتروني وتأكيده، ثم بعد ذلك يقوم النظام بالتأكد إذا كان رقم الهاتف باسم مقدم الطلب، فإذا كان الشخص نفسه يتم إرسال رسالة تأكيد على رقم الهاتف  , وفي حالة تغيير العميل لرقم الهاتف لا بد له من مراجعة مركز الشرطة لتحديث البيانات.

يذكر أن مبادرة دبي الذكية تهدف إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم، وذلك من خلال 100 مبادرة، و1000 خدمة ذكية تعمل على تحسين جودة الحياة في دبي، وترتكز على 6 قطاعات رئيسة، تتمحور حول تحقيق أذكى، وأسلوب حياة أذكى، ومواصلات أذكى، وحكومة أذكى، وبيئة أذكى، وأجيال أذكى، ضمن 3 محاور رئيسة، هي التواصل والتكامل والتعاون.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار

محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار

صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017

صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017

صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار

صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار

محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017".. صور

محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017".. صور