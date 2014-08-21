التربية تعتمد التقويم الدراسي للعام الجديد 2014 / 2015

اعتمدت وزارة التربية والتعليم التقويم الدراسي للعام الجديد " 2014 - 2015 " في ضوء تعديلات أجرتها لتحقيق الاستقرار الأفضل للعملية التعليمية ومنح الطالب فرصة ممارسة الأنشطة التربوية والترفيهية الهادفة فضلا عن فتح المجال أمام المعلمين لاستثمار الأيام المخصصة لتنمية المهارات واكتساب أدوات وفنون حديثة للإدارة الصفية من خلال حزمة من البرامج التأهيلية المتقدمة التي ستنفذها الوزارة.

ووفقا للتقويم الجديد الذي تم اعتماده بالتوافق والتنسيق مع مجالس التعليم والجامعات يبدأ دوام الهيئة التدريسية والفنية في المدارس وجميع المراحل التعليمية يوم الأحد 24 أغسطس الجاري ويمتد حتى يوم الخميس 9 يوليو من العام 2015 فيما ينتظم طلبة رياض الأطفال ومرحلتي التعليم الأساسي والثانوي لمختلف أنواع التعليم في صفوفهم يوم الأحد 31 أغسطس الجاري ويمتد العام الدراسي إلى يوم الخميس 2 يوليو المقبل.

وفيما يتعلق بالإجازات الفصلية يبدأ الطلبة إجازة الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 21 ديسمبر المقبل بينما يستهل أعضاء الهيئة التدريسية والفنية إجازاتهم يوم الأحد 28 من الشهر نفسه على أن تنتهي إجازة الطلبة والهيئة التدريسية والفنية يوم الخميس 8 يناير 2015 .

وبالنسبة لإجازة الفصل الدراسي الثاني فمن المقرر أن يبدأها الطلبة يوم الأحد 29 مارس 2015 فيما يبدأ أعضاء الهيئة التدريسية والفنية يوم الأحد 5 إبريل وتنتهي إجازة الفصل الثاني للجميع يوم الخميس 9 إبريل .

ويسري التقويم الجديد وفق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على جميع مدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة والمناهج الأجنبية ومراكز تعليم الكبار وثانويات التكنولوجيا التطبيقية .

ووفقا لأيام الدراسة والإجازات المعتمدة فقد وصلت مدة الإجازة الخاصة بالطلبة إلى 3 أسابيع للفصل الدراسي الأول وأسبوعين للفصل الثاني فيما بلغت لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية أسبوعين للفصل الأول وأسبوعا للثاني وذلك تحقيقا لمصلحة العملية التعليمية وأهداف التطوير ومراعاة لأهمية توفير الفرصة الكاملة أمام الطالب لممارسة أنشطته المحببة والهادفة وفي الوقت نفسه تمكين أعضاء الهيئة التدريسية والفنية من تعزيز قدراتهم الشخصية والمهنية والالتحاق ببرامج التنمية المهنية التي ستوفرها الوزارة >

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