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محمد بن زايد يزور مواطنا في مستشفى المفرق

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محمد بن زايد يزور مواطنا في مستشفى المفرق محمد بن زايد يزور مواطنا في مستشفى المفرق

زار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم المواطن خليفة فاضل سعيد الهاملي في مستشفى المفرق للاطمئنان على صحته، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوال المواطنين وتفقد أوضاعهم.

وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي الحديث مع المريض وعائلته واطمأن على وضعه الصحي وسير علاجه، متمنيا سموه له الصحة والعافية والشفاء العاجل.

رافق الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

من جهته، قدم خليفة فاضل الهاملي شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على زيارته واهتمامه بالمواطنين والاطمئنان عليهم وهو ما يعكس مدى التلاحم والتقارب بين القيادة الحكيمة والمواطنين.

من جانبهم أعرب عدد من أفراد أسرة خليفة الهاملي عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة الكريمة من سمو ولي عهد أبوظبي، مثمنين حرص سموه على رعاية وتفقد أبنائه المواطنين والالتقاء المباشر بهم سيرا على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وقيادتنا الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

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