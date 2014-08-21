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إعلان النتيجة السلبية لفحص الايبولا للمسافرة النيجيرية المتوفاة

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إعلان النتيجة السلبية لفحص الايبولا للمسافرة النيجيرية المتوفاة إعلان النتيجة السلبية لفحص الايبولا للمسافرة النيجيرية المتوفاة

 أعلنت هيئة الصحة أبوظبي - الهيئة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي- اليوم عن ظهور النتائج السلبية لتحاليل السيدة النيجيرية التي توفيت يوم الجمعة الماضي والتي كانت مسافرة عبر مطار ابوظبي الدولي خلال فترة الترانزيت برحلة علاج الى الهند من حالة السرطان المتقدمة التي كانت تعاني منها .

وقال البيان انه بسبب تدهور حالتها الصحية بمطار ابوظبي الدولي ورغم الأعراض الطبية التي كانت ظاهرة عليها تم اتخاذ اجراء احترازي استباقي من قبل الفريق الطبي تحسبا فيما اذا كانت مصابة بفيروس الايبولا لتشابه الأعراض. 

واضاف البيان ان هيئة الصحة قامت بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بالتعامل مع حالة الإشتباه وعليه تم عزل زوج السيدة والطاقم الطبي المكون من خمسة أشخاص والذي شارك في عملية الإسعاف والإنقاذ لحين ظهور نتائج الفحص

وبناء على نتائج الفحص التي ظهرت اليوم فسيتم رفع العزل اليوم عن الزوج والطاقم الطبي للعودة لمزاولة حايتهم بشكل طبيعي .
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