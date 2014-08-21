أبو شادي رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة “الليثي للسيناريو” في مهرجان الإسكندرية

وافق الناقد السينمائي علي أبوشادي على باختياره رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة “ممدوح الليثي للسيناريو” التي تنظمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وتضم في عضويتها الكاتب السينمائي ناصر عبد الرحمن والناقد أحمد شوقي.

وقال أمير أباظة رئيس المهرجان، في تصريحات له اليوم، إن المسابقة التي يشارك فيها 25 كاتبا جديدًا لم يسبق لهم الكتابة السينمائية من قبل وتقدر جوائزها بمبلغ 50 الف جنيه مقدمة من الإعلامي الكبير عمرو ممدوح الليثي دعما للسينما المصرية..مشيرًا إلى أنه وافق على اقتراح الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بترشيحه رئيسًا للجنة.

وأضاف أنه سوف تعلن جوائز المسابقة في حفل افتتاح المهرجان الذي يقام يوم 10 سبتمبر المقبل في مكتبة الإسكندرية حيث يقوم د.عمرو الليثي بتسليم الجوائز للفائزين بحضور وزراء الثقافة و السياحة ومحافظ الإسكندرية وحشد كبير من صناع ونجوم السينما في دول البحر المتوسط و الدول العربية الشقيقة.

أ ش أ