أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
السجيني: لا مبرر لتأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد -
برلمانى: الدول المتقدمة جعلت التعليم أهم أولوياتها -
«حقوق الإنسان» بالبرلمان: الإرهاب لا يعرف دولا كبرى أو صغرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أبو شادي رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة “الليثي للسيناريو” في مهرجان الإسكندرية

Google+ Print
أبو شادي رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة “الليثي للسيناريو” في مهرجان الإسكندرية أبو شادي رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة “الليثي للسيناريو” في مهرجان الإسكندرية

أبو شادي

وافق الناقد السينمائي علي أبوشادي على باختياره رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة “ممدوح الليثي للسيناريو” التي تنظمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وتضم في عضويتها الكاتب السينمائي ناصر عبد الرحمن والناقد أحمد شوقي.

وقال أمير أباظة رئيس المهرجان، في تصريحات له اليوم، إن المسابقة التي يشارك فيها 25 كاتبا جديدًا لم يسبق لهم الكتابة السينمائية من قبل وتقدر جوائزها بمبلغ 50 الف جنيه مقدمة من الإعلامي الكبير عمرو ممدوح الليثي دعما للسينما المصرية..مشيرًا إلى أنه وافق على اقتراح الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بترشيحه رئيسًا للجنة.

وأضاف أنه سوف تعلن جوائز المسابقة في حفل افتتاح المهرجان الذي يقام يوم 10 سبتمبر المقبل في مكتبة الإسكندرية حيث يقوم د.عمرو الليثي بتسليم الجوائز للفائزين بحضور وزراء الثقافة و السياحة ومحافظ الإسكندرية وحشد كبير من صناع ونجوم السينما في دول البحر المتوسط و الدول العربية الشقيقة.

أ  ش   أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا