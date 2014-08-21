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حمدين صباحى ينعى سميح القاسم: «رحل ويبقى صوته»

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حمدين صباحى ينعى سميح القاسم: «رحل ويبقى صوته» حمدين صباحى ينعى سميح القاسم: «رحل ويبقى صوته»

الشاعر الفلسطيني الكبير سميح القاسم

نعى حمدين صباحى، زعيم التيار الشعبى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الشاعر الفلسطيني الكبير سميح القاسم، الذى توفى مساء أول من أمس الثلاثاء بعد معاناته من مرض السرطان.

وكتب صباحى عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك وتويتر» قائلاً: «رحل سميح القاسم ويبقى صوته: ”فادفنوا أمواتكم وانتصبوا .. فغد لو طار لن يفلت منا .. نحن ما ضعنا ، ولكن
> من جديد قد سبكنا” ».

ويعد القاسم واحداً من أبرز شعراء الفلسطينيين إلى جانب الراحل محمود درويش حيث حصل على العديد من الجوائز الفلسطينية والعربية والعالمية، ونعاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشاعر قائلا: «إن الشاعر القاسم، صاحب الصوت الوطني الشامخ، رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء، والذي كرّس جلّ حياته مدافعا عن الحق والعدل والأرض»، بحسب ما أوردته وكالة وفا الفلسطينية الرسمية.

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