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حماس: شهداء القسام برفح سيتحولون لصواريخ تحرق الإسرائيليين

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حماس: شهداء القسام برفح سيتحولون لصواريخ تحرق الإسرائيليين حماس: شهداء القسام برفح سيتحولون لصواريخ تحرق الإسرائيليين

سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس

توعدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الاحتلال الاسرائيلي بدفع ثمن باهظ وتصعيد المعركة ونقلها إلى مربعات جديدة عقب اغتياله لثلاثة من أبرز قادة كتائب القسام الجناح العسكري للحركة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، في تصريح صحفي عصر اليوم إن “اعتقاد الاحتلال بأن قتل قادة القسام في رفح سيضعف المقاومة هو وهم كبير”.

وأضاف “إن أسماء هؤلاء القادة ستتحول إلى أسماء صواريخ تحرق الإسرائيليين”.

في ذات السياق ، قال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي إن الاحتلال استغل التهدئة التي سرت خلال مفاوضات القاهرة لجمع المعلومات.

وهدد برهوم بأن جريمة استهداف قادة المقاومة في رفح لن تمر دون عقاب وحساب، متوعدا بأن المقاومة ستنقل المعركة لمستويات ومربعات جديدة.

وكانت كتائب القسام أعلنت اليوم استشهاد ثلاثة من أبرز قادتها العسكريين في قصف اسرائيلي استهدف منزلا بحي تل السلطان برفح وهم محمد أبو شمالة ورائد العطار ومحمد برهوم.

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