مقتل طفلة خادمة بمنتجع مارينا العلمين

أعلنت مديرية أمن مطروح عن مصرع طفلة تعمل خادمة فى مشاجرة مع مخدومتها التي قالت أنها كانت تحاول تأديبها بأحد شاليهات منتجع مارينا العلمين بالساحل الشمالي.

تلقى اللواء العناني حمودة، مدير أمن مطروح، أنه تبلغ لقسم شرطة مارينا بوجود جثة لفتاة داخل الشاليه رقم 6 عمارة 5 بمارينا 1 وانتقل على الفور لمكان البلاغ ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مارينا وبالمعاينة تبين وجود جثة منى ر ا خ ع ا ( 13 سنة ) وتعمل خادمة مقيمة قرية قراقص بمركز بمحافظة دمنهور البحيرة ووجدت مسجاة على ظهرها داخل مطبخ الشاليه وبها آثار لجرح طعنى بالرقبة وترتدى بنطال كحلى اللون وتي شرت أسود ووجود بعض آثار الخدوش على ساعدها الأيمن وآثار دماء على الأرض.

وبسؤال مالكة الشاليه كاملة ع . ع . ز مواليد 1955 حاصلة على بكالوريوس تربية رياضية مقيمة 23 ش يوسف الصحابى ميدان الحجاز – النزهة – القاهرة قررت بأن المجنى عليها تعمل خادمة لديها منذ 4 سنوات، واليوم أثناء قيامها بمراجعة أعمال النظافة المنزليه شاهدتها تقوم بإلقاء بعض القمامة بمصفاة الحوض مما دعاها الى محاولة تأديبها بضربها بيد خشبية وحال قيام المجنى عليها بالدفاع عن نفسها وكان بيدها سكين تستخدمها في الأعمال المنزليه أختل توازنها وسقطت على الأرض واصطدمت بالسكين التى كانت بيديها وأصابتها بجرح بالرقبة حاولت على إثره إسعافها ولكنها فارقت الحياة

تم ضبط المتهمة وأخطرت النيابة العامة وفرع الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ عرض المتهمة على النيابة العامة ببرج العرب .