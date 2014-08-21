زيارة مفاجئة لوزيرة القوى العاملة للمنوفية

قامت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، الخميس، بزيارة مفاجئة وسريعة للمنوفية، وهي «صائمة»، شملت مبنى مديرية القوى العاملة بشبين الكوم، للتفتيش على أعمال المديرية وبحث الشكاوى المقدمة من العمال بالمنطقتين الصناعيتين بالمحافظة.

ورافق الوزيرة في جولتها الدكتور أحمد شيرين فوزي، محافظ المنوفية، حيث تفقدت الوزيرة مبنى مديرية القوى العاملة بمدينة شبين الكوم، وطالبت العاملين بحسن التعامل مع الجمهور وتسهيل كل الإجراءات ومعرفة آخر التطورات في مشاكل العمال وشكاواهم مع أصحاب المصانع.

وأشار المحافظ إلى أن الوزيرة كانت «صائمة» خلال جولتها، بعدما رفضت تقديم واجب الضيافة لها بديوان عام المحافظة، معللة بأنها صائمة ومعتادة على صيام يومي الإثنين والخميس.