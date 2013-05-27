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المتحدث باسم الشيعة المصريين يطالب بعزل ومحاكمة "زعزوع" بتهمة نشر الفتنة الطائفية

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المتحدث باسم الشيعة المصريين يطالب بعزل ومحاكمة "زعزوع" بتهمة نشر الفتنة الطائفية المتحدث باسم الشيعة المصريين يطالب بعزل ومحاكمة "زعزوع" بتهمة نشر الفتنة الطائفية
"أنور" يسخر من تصريح زعزوع بأن السائح الإيراني سينفق ثلاثة أضعاف الأوروبي.. ويؤكد: إيران من دول العالم الثالث

كتب : صبحي عبدالسلام منذ 46 دقيقة

طالب بهاء أنور محمد، المتحدث الرسمي باسم الشيعة المصريين، ومدير مركز " الفاطمية" لحقوق الإنسان، بإقالة ومحاكمة وزير السياحة، هشام زعزوع، بتهمة نشر الفتنة الطائفية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشيعة المصريين، إن تصريحات وزير السياحة المبالغ فيها حول احتياج مصر السنية إلى السياحة الشيعية الإيرانية أثارت مشاعر المصريين بعد أن استشعروا أنهم سيبيعون دينهم من أجل المال، ما خلق حالة من الدفاع الذاتي والبغض المبالغ فيه للشيعة، في ظل مخطط لإشعال المنطقة بحرب طائفية.

واستنكر بهاء أنور محمد، تصريحات هشام زعزوع التي قال فيها إن السياحة الإيرانية ستستهدف الشواطئ المصرية، في حين أن القاصي والداني يعرف أن السياحة الإيرانية في معظمها سياحة دينية، وهو ما جعل المصريون يشعرون أنهم يتعرضون للخداع، وأن دينهم مهدد، وهو ما أجج مشاعرهم ضد الشيعة.

وسخر بهاء أنور من قول وزير السياحة إن السائح الإيراني سينفق ثلاثة أضعاف السائح الأوروبي، مؤكدا عدم صحة هذا الكلام لأن الشعب الإيراني شعب فقير ومن دول العالم الثالث، وقال "إنه كان من الأولى بالوزير زعزوع أن يركز على جلب السياحة من دول أوروبا وشرق آسيا وفتح أسواق جديدة في أمريكا وروسيا".

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