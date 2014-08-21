اعتناق مجموعة من الإيزيديين الإسلام على يد داعش (فيديو)

نشر تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف باسم «داعش»، فيديو يظهر اعتناق مجموعة من الإيزيديين في العراق، الدين الإسلامي.

وظهر في الفيديو جلوس مجموعة من الإيزيدين على الأرض، بينما يتحدث معهم أحد المنتمين لـ«داعش»، قائلًا لهم: «أنتم الآن في حكم الكفار، نلقنكم الشهادتين، ثم بعد ذلك تكونون مسلمين»، وبعدها أدوا الصلاة.

وتحدث أحد المنتمين للإيزيديين في الفيديو، قائلًا: «أصبحنا بنور»، واصفًا الدين الإسلامي بـ«دين حق»، خاتمًا: «أنا مطمئن مع إخواني المسلمين».

في الوقت نفسه، طالب أحد قيادات «داعش» الإيزيديين المتواجدين في الجبال، شمال العراق، بالنزول منها والدخول إلى الإسلام «للتخلص من نار جهنم في الآخرة»، حسب تعبيره.

وجاء نشر فيديو اعتناق مجموعة من الإيزيديين الإسلام على يد «داعش» بعد أن أذاع التنظيم، الثلاثاء، تسجيلًا بالفيديو لأحد مقاتليه وهو يذبح الصحفي الأمريكي، جيمس فولي، الأمر الذي أثار موجة غضب دولية.