الإخوان يقطعون طريق الزقازيق – شرويدة ويشعلون الإطارات والأمن يفرقهم بقنابل الغاز

قطع العشرات من عناصر الإخوان بمحافظة الشرقية طريق ” الزقازيق – شرويدة ” وأشعلوا الإطارات على جانبى الطريق , مما أصاب الحركة المرورية بالشلل التام , وتدخلت الأجهزة الأمنية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع , فى محاوله لتفريقهم .

تلقى اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر , مدير المباحث الجنائية , مفاده قطع طريق الزقازيق من قبل عناصر الإخوان وإشعال النيران على الطريق .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع , وفرقت أنصار المعزول فى الشوارع الجانبية.