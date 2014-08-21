وزير الآثار يؤكد إحباط محاولة تهريب 98 قطعة آثرية ترجع لعصر الأسرة العلوية

أكد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الاثار على نجاح وحدة المنافذ الأثرية بالمواني البحرية التابعة لوزارة الآثار في إحباط محاولة تهريب 98 قطعة أثرية تمثل مجموعة من القطع الفنية والمشغولات المعدنية والخشبية ترجع لعصر الأسرة العلوية ، كانت ضمن مشمول طرد كان فى طريقه الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح الدماطي أن اللجنة الأثرية التي شكلها لمعاينة القطع المضبوطة أكدت علي أثريتها وخضوعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لسنة 2010وأوصت بمصادرتها لصالح وزارة الآثار لعرضها بأحد المتاحف المتخصصة بعد اتخاذ الإجراءات نحو عملية ترميمها وصيانتها .

من جانبه قال أحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ والموانئ المصرية أن القطع المضبوطة عبارة عن 2 عمود من الخشب المطلي باللون الذهبي يشغله زخارف نباتية، 2 تاج عمود مطلي باللون الذهبي علي شكل فانوس، 2 تابلوه من الخشب عليه شعار الدولة الملكية المكون من الهلال بداخله ثلاثة نجوم يتوجه زخرفة الستائر ويعلوه تاج، 2 كونسول من الخشب لها إطار مطلي باللون الذهبي يشغل الإطار علي الجانبين فصين ذات تيجان كورنثية الشكل، 1 مرآه كونسول ذات إطار خشبي يشغل قمته زخارف أساطير، 1 مرآة كونسول ذات إطار خشبي يشغل قمته زخرفة علي هيئة كأس، 1 مرآه ذات إطار خشبي بيضاوي الشكل يشغله زخارف نباتية ، 2 كابول خشبي يشغله زخارف نباتية ، 32 فانوس من المعدن مختلفة الأشكال والأحجام بعضها يعلوه الصدأ، 9 أباليك من المعدن، 1 مرآه حائطية ذات إطار معدني عليها زخارف جانبية عبارة عن شمعدنات، 7 نجفات من المعدن، عمود شمعدان، 8 كوابيل من المعدن ات زخارف نباتية، ترابيزة من المعدن دائرية الشكل عليها زخارف نباتية وهندسية، مبخرة من المعدن،ترابيزة من المعدن لها أربعة أرجل يشغلها زخارف نباتية، 2 طقطوقة من المعدن ذات أربعة أرجل، 18 قطعة من المشغولات المعدنية مختلفة الأشكالوالأحجام والزخارف، برواز مرآه معدني عليه زخارف نباتية، 2 قاعدة خشبية يشغلها زخارف نباتية.

أ ش أ