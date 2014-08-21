أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
السجيني: لا مبرر لتأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد -
برلمانى: الدول المتقدمة جعلت التعليم أهم أولوياتها -
«حقوق الإنسان» بالبرلمان: الإرهاب لا يعرف دولا كبرى أو صغرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أمن أسيوط يضبط 50 قطعة سلاح نارى و42 متهم فى حملة أمنية

Google+ Print
أمن أسيوط يضبط 50 قطعة سلاح نارى و42 متهم فى حملة أمنية أمن أسيوط يضبط 50 قطعة سلاح نارى و42 متهم فى حملة أمنية

أرشيفية

أمن أسيوط يتمكن من ضبط 50 قطعة سلاح نارى و42 متهم فى حملة أمنية استهدفت قرى المطيعة والزاوية ودرنكة بدائرة مركز شرطة أسيوط .

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام بحملة أمنية استهدفت قرى “المطيعة ، الزاوية ، درنكة” بدائرة مركز شرطة أسيوط .

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط “19 بندقية آلية ، 19 بندقية خرطوش، 5 بندقية ، 7 مسدس أحدهم من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، فرد خرطوش محلى الصنع، 367 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 42 متهم منهم 6 محكوم عليه فى جنايات ، 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة” .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط كافة صور الخروج على القانون .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا