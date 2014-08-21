أمن أسيوط يضبط 50 قطعة سلاح نارى و42 متهم فى حملة أمنية

أمن أسيوط يتمكن من ضبط 50 قطعة سلاح نارى و42 متهم فى حملة أمنية استهدفت قرى المطيعة والزاوية ودرنكة بدائرة مركز شرطة أسيوط .

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام بحملة أمنية استهدفت قرى “المطيعة ، الزاوية ، درنكة” بدائرة مركز شرطة أسيوط .

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط “19 بندقية آلية ، 19 بندقية خرطوش، 5 بندقية ، 7 مسدس أحدهم من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، فرد خرطوش محلى الصنع، 367 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 42 متهم منهم 6 محكوم عليه فى جنايات ، 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة” .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط كافة صور الخروج على القانون .